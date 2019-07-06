Названы гонорары Галкина и Петросяна

Артист Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом – его выступление на частном корпоративе стоит больше 3,5 млн рублей. При этом выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тыс. рублей, сообщают СМИ.

Выступление Галкина на частном мероприятии стоит 50 тыс. евро (порядка 3,5 млн рублей), за ним следует Александр Ревва с гонораром в 2 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тыс. рублей, артистов из «Кривого зеркала» – 150-350 тыс. рублей, выпускников «Аншлага» – 200-400 тыс. рублей.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.

Также можно пригласить на свой праздник коллектив артистов, например «Уральские пельмени» (от 1,5 до 2 млн рублей), Comedy Woman (около 2 млн рублей) или «Новые русские бабки» (500 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что пенсия хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталc» Александра Овечкина от НХЛ, вероятно, составит как минимум 13 тыс. долларов (835 тыс. рублей) в месяц.