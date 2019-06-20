Овечкину насчитали пенсию в 835 тыс. рублей

Пенсия хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталc» Александра Овечкина от НХЛ, вероятно, составит как минимум 13 тыс. долларов (835 тыс. рублей) в месяц.

Как пишет «Бизнес Online», среди спортивных профессиональных лиг США НХЛ выделяется самой низкой средней зарплатой и одной из лучших пенсионных программ. Максимальная пенсия – 255 тыс. долларов в год. Чтобы ее получить, игрок должен провести 10 сезонов, не пропуская матчи.

Размер пенсии зависит не от заработка хоккеиста, а от числа проведенных матчей.

Считают матчи, группируя их по «двадцаткам».

Пенсию получают с 62-летнего возраста, в исключительных случаях – с 45 лет.

В «Бизнес Online» подсчитали, что Овечкину, когда ему исполнится 62 года, НХЛ будет выплачивать минимум 156 тыс. долларов в год. Отмечается, что за семь сезонов он пропустил в регулярных чемпионатах семь матчей.