Овечкин и Кучеров побили два рекорда НХЛ

Хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал в регулярном чемпионате НХЛ 128 очков, побив рекорд результативности среди россиян, установленный 26 лет назад Александром Могильным; еще один рекорд лиги установил Александр Овечкин, который стал лучшим снайпером восьмой раз в карьере.

Кучеров набрал два очка в матче с командой «Бостон Брюинз», что позволило ему догнать и перегнать Могильного, сообщает Sports.ru.

В сезоне он забросил 41 шайбу и 87 передач.

127th point. Not to mention it was just a beautiful goal. pic.twitter.com/XTbpltSulw — NHL GIFs (@NHLGIFs) 6 апреля 2019 г.

«Спасибо всем ребятам в раздевалке за то, что помогли мне. Без них я бы не был там, где я сейчас. Это командная работа», – сказал после матча Кучеров.

Он также завоевал приз «Арт Росс Трофи», который вручается хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС.

Кучеров стал третьим россиянином, который получил эту награду. До него «Арт Росс Трофи» завоевывали Евгений Малкин (дважды) и Александр Овечкин.

128 очков – лучший показатель результативности в НХЛ с сезона-1995/96.

Одновременно капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата-2018/19, он забросил 51 шайбу. Он получит «Морис Ришар Трофи», став первым игроком в истории НХЛ, который выиграл гонку снайперов 8 раз, обойдя знаменитого в прошлом канадца Бобби Халла.