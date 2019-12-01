Египет и Греция осудили вмешательство Турции в ситуацию в Ливии

Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас заявили о незаконности договоренностей между Триполи и Анкарой о сотрудничестве в военной сфере, а также осудили негативное вмешательство Турции в ситуацию в Ливии.

«Министры выразили единое мнение о том, что подписание Сарраджем меморандумов с другими государствами – незаконно, так как происходит вне его полномочий, закрепленных соглашениями в Схирате», – приводит заявление МИД Египта РИА «Новости».

Также министры осудили «негативное вмешательство Турции в ливийские дела, которое противоречат общим усилиям по политическому урегулированию в Ливии».

Меморандумы о сотрудничестве в военной сфере были подписаны президентом Турции Тайипом Эрдоганом и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Стамбуле в конце ноября.

Палата представителей Ливии (парламент, заседающий на востоке страны) осудила соглашения между Триполи и Анкарой о военном сотрудничестве. Заседающие в ливийском Тобруке депутаты заявили, что «это соглашение создает угрозу со стороны Турции [для] безопасности арабских стран, а также миру и безопасности в Средиземноморье».

Напомним, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

После этого ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки сил Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи, а затем освободить всю Ливию.

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