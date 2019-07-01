Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции

В Ливии в связи с угрозами со стороны Турции объявляется всеобщая мобилизация, сообщил спикер ливийского парламента Агила Салах Иса.

Sky News Arabia сообщает, что спикер Палаты представителей объявил о мобилизации как главнокомандующий, передает РИА «Новости».

Международное сообщество признает ливийскую Палату представителей, передает ТАСС со ссылкой на Afrigatenews.

Напомним, Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара сообщила об уничтожении беспилотника Турции, а также об аресте в Ливии турецких граждан.

Хафтар готовится к решающему штурму Триполи.

Востоковед Михаил Рощин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Ливия входила в состав Османской империи, а также выразил мнение, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «есть претензия на неоосманизм».