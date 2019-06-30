Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник

Ливийской национальной армией уничтожен турецкий беспилотник. Кроме того, арестованы двое турецких граждан, сообщила ЛНА.

В ЛНА заявили, что турецкие военные специалисты, которые работают с беспилотниками, сотрудничают с правительством национального согласия в Триполи.

БПЛА уничтожили, когда тот «был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Кроме того, ЛНА сообщила, что «два турка были арестованы по причине поддержки Анкарой незаконных вооруженных формирований». Арестованные «оказывали поддержку военизированным отрядам».

МИД Турции заявлял о задержании ЛНА шестерых турецких граждан. Анкара предупредила, что в том случае, если силы Хафтара не освободят граждан Турции, ЛНА «станет законной целью» для удара.