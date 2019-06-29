Войска Хафтара закрыли небо Ливии для гражданских самолетов из Турции

Военные ливийской национальной армии (ЛНА) получили приказ закрыть небо для летящих в Триполи турецких гражданских самолетов и атаковать турецкие корабли при их приближении к берегам Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Спикер ливийской национальной армии Халифы Хафтара в ходе пресс-конференции в Бенгази обвинил турецких военных в участии в боях за Триполи на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. По его данным, при взятии силами ПНС города Гарьян были задействованы турецкие беспилотные аппараты, передает РИА «Новости».

Силы ПВО ЛНА командующего Халифы Хафтара сбили беспилотник лояльных ПНС сил в окрестностях Триполи. В штабе ЛНА заявили, что сбитый БПЛА произведен в Турции.

«Командующий ливийской армии маршал Халифа Хафтар отдал приказ командованию штаба ВВС атаковать турецкие корабли, прибывающие из Турции, как только они войдут в территориальные воды Ливии», – сообщил официальный представитель ЛНА в ходе пресс-конференции в Бенгази, транслируемой спутниковыми телеканалами.

Аль-Мисмари также сообщил, что Хафтар приказал «закрыть небо Ливии для направляющихся в Триполи турецких гражданских самолетов». Спикер ЛНА заявил, что ливийским самолетам запрещено летать в Турцию.

В четверг силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян был занят войсками Халифы Хафтара без боя.

Напомним, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара к Триполи. В среду, 26 июня, ЛНА объявила о готовности к решающему штурму Триполи.

Ранее востоковед Михаил Рощин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Ливия до начала 20-го века входила в состав Османской империи, а также выразил мнение, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «есть претензия на неоосманизм».