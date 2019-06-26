Хафтар приготовился к решающему штурму Триполи

К Триполи перебрасывается подкрепление для Ливийской национальной армии, которой командует Халифа Хафтар, сообщает ЛНА.

В пригороды Триполи направлены два батальона спецназа, которые должны будут выполнить «специальные задачи» на финальном этапе штурма города и при «зачистке» столицы Ливии «от боевиков», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Машхад».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.