Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.

«Президент [Турции Тайип Эрдоган] подтвердил свою поддержку признанному международным сообществом правительству [Фаиза Сараджа] и призвал к прекращению незаконных нападений, осуществляемых силами [командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы] Хафтара», – приводит ТАСС заявление администрации турецкого лидера со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

После этого Ливийская национальная армия обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки правительства Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

В конце июня войска Хафтара закрыли небо Ливии для гражданских самолетов из Турции и получили приказ атаковать турецкие корабли при их приближении к ливийским берегам.

Ранее востоковед Михаил Рощин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Ливия до начала 20-го века входила в состав Османской империи, а также выразил мнение, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «есть претензия на неоосманизм».