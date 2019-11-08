Бутина решила отметить «двойной» день рождения

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина планирует 10 ноября отметить «двойной» день рождения.

«Через два дня буду отмечать сразу два дня рождения, так как в прошлом году я не отмечала (день рождения)», – цитирует ТАСС Бутину.

На встрече со студентами Алтайского государственного университета она рассказала о своем обучении в США.

По словам Бутиной, во время обучения ее интересовали лекции по кибербезопасности. Это вызвало повышенный интерес со стороны ФБР и все ее конспекты были приобщены к уголовному делу.

Ректор университета Сергей Бочаров предложил россиянке прочитать в вузе лекции по кибербезопасности.

«Мои две бабушки – учительницы, и я должна откликнутся на зов крови», – ответила Бутина.

Мария Бутина родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле. 26 октября Бутина вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме.

В США ее осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы. Россиянка была вынуждена признать себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.