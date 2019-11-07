В Грозном подвергли сомнению знание сотрудниками Би-би-си чеченского языка

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что сотрудники Би-би-си знают чеченский язык так же «хорошо», как он – таитянский. Публикацию британской корпорации о выступлении Рамзана Кадырова он назвал клеветой.

«Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским. Эти неугомонные господа всячески пытаются разбередить заживающие раны войны. В ход идет все – от подтасовок до откровенной клеветы», – передает слова Каримова «Интерфакс».

Он пояснил, что Кадыров говорил о том, что в республике будет наведен порядок, а власти остановят «тех, кто раздувает вражду, сеет ложь».

Ранее в Кремле заявили, что не считают поводом для проверки сообщение Би-би-си о якобы высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова.

Речь идет о публикации Русской службы Би-би-си, которая утверждает, что на совещании главы Чечни с правительством республики Кадыров якобы призвал наказывать и «убивать» людей за оскорбление чести в интернете.