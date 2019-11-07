Кремль отреагировал на сообщение Би-би-си с «высказываниями Кадырова»

В Кремле не считают поводом для проверки сообщение Би-би-си о якобы высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства [Чечни], не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду», – передает слова Пескова ТАСС.

У него спросили, будет ли проводиться проверка этих заявлений Кадырова.

«Нет, не будут», – ответил Песков.

Он добавил, что в каждом регионе России есть правоохранительные органы, которые «применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий».

«Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что ни к чему никого не призывает, а только констатирует факт.

Также у него спросили, действуют ли в Чечне «особые правовые условия», на что Песков ответил отрицательно. По его словам, эта республика является субъектом Российской Федерации «со всеми вытекающими юридическими и иными последствиями с точки зрения режима применения законодательства».

Речь идет о публикации Русской службы Би-би-си, которая утверждает, что на совещании главы Чечни с правительством республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Кадыров якобы призвал наказывать людей за оскорбление чести в интернете.