У депутата партии Меркель случился приступ на выступлении в Бундестаге

Депутат партии ХДС Маттиас Хауэр во время выступления в Бундестаге перенес приступ, похожий на тот, что раньше случался у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Во время выступления 41-летний политик критиковал ситуацию с оборотом наличных денег в Германии. В какой-то момент Хауэр прекратил свою речь, у него затряслись руки. Инцидент попал на видео.

Депутата госпитализировали, сейчас состояние Хауэра стабильно, угроза жизни отсутствует. Причина плохого самочувствия не раскрывается, сообщают «Вести» со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Ранее похожие приступы происходили у Ангелы Меркель – ее трясло при прослушивании гимнов, когда нужно было долго неподвижно стоять. Они объяснялись обезвоживанием. Впоследствии канцлер ФРГ оставалась сидеть при прослушивании гимнов.