Рябков рассказал об интересе Трампа к предложению Путина посетить Россию

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что президент США Дональд Трамп с интересом воспринял приглашение российского лидера на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Президент США приглашен Владимиром Владимировичем Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято в интересом», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Замминистра также отметил, что Москва пока не получила ответа на приглашение. «Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве», – добавил Рябков.

Летом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Трамп отреагировал на приглашение Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально.

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