Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал..., достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно. И сказал, что будет ждать официального приглашения – и оно в ближайшие дни будет направлено», – рассказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке в ходе саммита G20. Переговоры президентов продолжались полтора часа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.