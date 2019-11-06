Google повысила фильтрацию запрещенного в России контента

Компания Google увеличила степень фильтрации запрещенного в России контента до 80%, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«У нас фильтрация сейчас составляет 80%, то есть положительная динамика есть, мы с компанией находимся в диалоге, надеемся, что цифра будет приближаться к 100%. Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет», – цитирует ТАСС Жарова.

В сентябре Google выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенным в России сайтам.

Сообщалось, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы.