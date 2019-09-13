Google оштрафовали на 700 тыс. рублей

Компания Google выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенным в России сайтам, сообщает Роскомнадзор.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона, подчеркивают в Роскомнадзоре.

Между тем Google выплатит в общей сложности 965 млн евро во Франции в рамках дела о неуплате налогов.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы.