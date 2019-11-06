Россияне заявили о готовности работать интенсивнее ради «четырехдневки»

Почти половина россиян (40%) заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю, еще 30% ради дополнительного выходного согласны увеличить время пребывания в офисе, следует из результатов исследования HeadHunter.

В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили о готовности к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% – «в любом случае». Против четырехдневки высказались только 9% респондентов, еще часть опрошенных затруднились с ответом, пишут «Известия».

Из тех, кто выступил за сокращение рабочей недели, 40% заявили о готовности работать интенсивнее, 30% согласились увеличить продолжительность трудового дня, 18% не против отказаться от перерыва на обед, а 4% готовы остаться без части зарплаты. Еще 29% сказали, что не хотят ничего менять.

Пятница, по мнению 59% участников исследования, – наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного. Четверть (26%) высказались за то, чтобы отдыхать в понедельник, 14% выступили за среду. Четверг набрал только 1% голосов, вторник – 0,3%.

Также респондентам задавали вопрос о том, какой вариант для них предпочтительнее при условии сокращения количества рабочих часов в неделю: пять укороченных трудовых дней или четыре обычных. За первый вариант высказались только 30% опрошенных, за второй – 70%. Чаще других за сохранение пятидневного режима работы высказывались генеральные директора и владельцы компаний: среди них этот вариант выбирали 42% опрошенных.

Поклонников четырехдневки оказалось больше всего среди работающих в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%). В региональном разрезе чаще других голосовали за дополнительный выходной жители Белгородской (83%), Ярославской и Московской областей (по 75%). В столице и Санкт-Петербурге за четырехдневку при сокращении рабочих часов высказались 73% и 72% опрошенных соответственно. Больше всего сторонников традиционной пятидневной трудовой недели оказалось в Алтайском крае, где голоса разделились поровну.

В то же время пока опрошенные не верят, что четырехдневка станет реальностью в ближайшие три-пять лет – об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.

Между тем в октябре заместитель министра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.

1 октября Минтруд передал правительству доклад о введении четырехдневной рабочей недели. До этого в Совфеде заявили, что введение четырехдневной рабочей недели связано с темой цифровизации.