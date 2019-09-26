В СФ дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю связали с темой цифровизации

Цифровые технологии повышают производительность труда – от них зависит не только работоспособность национальной экономики, но и сотни тысяч рабочих мест, заявил зампред Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики.

Он обратил внимание на то, что развернувшаяся с подачи главы правительства Дмитрия Медведева дискуссия о переходе на четырехдневную рабочую неделю тесно и напрямую связана с темой цифровизации, сообщает «Парламентская газета».

«Технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени за счет роста производительности», – пояснил вице-спикер.

Роботизация и цифровизация, а также увеличение объема дистанционной занятости позволяет предприятиям высвободить большое количество персонала. Отсюда встает вопрос – что делать с высвободившимися трудовыми ресурсами.

«Необходимо обеспечить высвободившийся персонал новыми рабочими местами. В первую очередь это нужно делать на уровне регионов – региональные власти могут найти оптимальное решение совместно с образовательными центрами и центрами занятости. Нужно не допустить невостребованности таких людей», – сказал Турчак.

По мнению сенатора, для того чтобы этого не произошло, необходимо принять следующие меры. Во-первых, нужно выстроить в регионах систему переобучения трудовых ресурсов. Второе – учесть фактор цифровизации в государственной политике в сфере трудовой миграции. И третье – расширять технологичное производство, создавая рабочие места нового типа.

Впрочем, полагает Турчак, вопрос о том, что делать с работниками, которые будут высвобождаться в ходе цифровизации промышленности, стоит не так остро.

«Цифровизация – это не угроза, а возможность. И сокращение объемов физического труда в итоге даст людям возможность для творческой самореализации», – подчеркнул председатель Совета по развитию цифровой экономики.

По его словам, нельзя говорить о развитии цифровой экономики в отрыве от усовершенствования существующих образовательных программ, сообщается на сайте «Единой России».

«Именно поэтому сегодня было принято решение обратиться в Минэкономразвития с предложением привлекать ссузы для подготовки качественно новых кадров, готовых к вызовам цифровизации», – рассказал Турчак.

Речь идет о предложении об участии организаций, реализующих программы среднего специального образования, для подготовки кадров с учетом необходимых инженерных квалификаций в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде на тему «Цифровая промышленность» проходит на площадке госкорпорации Росатом в Москве. Участники заседания обсуждают доработку единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, меры налогового стимулирования для производителей российского телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных.

Кроме того, один из ключевых вопросов повестки – синхронизация комплекса федеральных мер поддержки высокотехнологичных предприятий, разработчиков и производителей программных и аппаратных решений для цифровизации промышленности и информационной инфраструктуры.

В заседании принимают участие представители Росатома, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития, АО «Трансмашхолдинг», ООО «Цифра» и другие.