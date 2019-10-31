Переход на четырехдневную неделю не поддержало ни одно предприятие

Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны, сообщил заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

Засельский сообщил на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) в Екатеринбурге, что «не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу», передает ТАСС.

Кроме того, озвученная идея апробирования четырехдневной недели на предприятиях – участниках нацпроекта по повышению производительности труда – также не нашла поддержки.

«Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий», – пояснил он.

Напомним, 1 октября Минтруд передал правительству доклад о введении четырехдневной рабочей недели.

До этого в Совфеде заявили, что введение четырехдневной рабочей недели связано с темой цифровизации.