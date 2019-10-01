Минтруд передал правительству доклад о введении четырехдневной рабочей недели

Минтруд отправил правительству доклад по введению четырехдневной рабочей недели, вопрос планируется рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее в Совфеде заявили, что введение четырехдневной рабочей недели связано с с темой цифровизации.