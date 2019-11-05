Чувашские школьники открыли остров в Арктике

Школьники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления.

«Площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер – 1,9 километра в длину и один километр в ширину. После того, как географическое открытие получит официальное признание гидрографической службы Минобороны, к новому острову отправится научная экспедиция, которая проведет его топографическую съемку, подробно опишет и сфотографирует», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы вуза.

Школьники анализировали географические карты и космические снимки акватории Карского моря и заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом. Чтобы подтвердить открытие нового острова, они обратились в Роскосмос за детальными снимками.

«Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла в силу глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло. Водные потоки талой воды из-под ледника размыли земляные перемычки, соединяющие мыс с островом», – рассказал студент МАИ Артем Макаренко.

Напомним, в августе гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике.