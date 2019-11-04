Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.

Как передает РЕН ТВ, 85-летний Лановой почувствовал недомогание во время второго действия.

В результате спектакль пришлось отменить.

При этом зрители сообщают, что «первая часть (спектакля) была потрясающей», передает «Звезда».

Актер снимался в таких фильмах, как «Солярис», «Полосатый рейс», «Дни Турбиных».