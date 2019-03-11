Лановой опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Василий Лановой опроверг сообщения СМИ о том, что его госпитализировали после обращения в больницу из-за плохого самочувствия.

«Это глупости, не слушайте их. Все хорошо, я дома», – приводит РИА «Новости» слова артиста.

Ранее СМИ сообщили о том, что Лановой попал в больницу после жалобы на плохое самочувствие и проблемы с давлением.