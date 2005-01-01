Василий Лановой попал в больницу

Советский и российский актер Василий Лановой госпитализирован в одну из московских клиник, сообщили СМИ.

Актер пожаловался на плохое самочувствие, сообщает «Пятый канал».

«Я нахожусь в больнице. Лечусь. Врачи настаивают на том, чтобы я соблюдал больничный режим. Проблемы с давлением. Погода изменчивая, и мне тяжело под нее подстраиваться», – передает слова Ланового «Вечерняя Москва».

В связи с этим он не сможет прийти на похороны артиста Владимира Этуша, который умер в конце прошлой недели.

Лановому в январе исполнилось 85 лет.