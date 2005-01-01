Умер Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Информацию о смерти Этуша в больнице подтвердила его дочь Раиса.

Крок сообщил, что Этуш скончался в субботу в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, передает ТАСС.

Прощание с народным артистом СССР состоится в Театре им. Вахтангова, дата и время станут известны позднее, передает РИА «Новости».

Информацию о смерти артиста подтвердила его дочь Раиса, передает RT.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В школе он начал играть в самодеятельности, однако поступить в ГИТИС ему не удалось. В 1940 году его зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища.

С началом войны Этуш добровольцем ушел на фронт, в составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды и медалями.

В 1943 году он получил тяжелое ранение и был комиссован, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945-м. Его сразу же приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал более семидесяти лет.

В 1953 году он дебютировал в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего на счету Этуша роли в более чем в 150 фильмах.

Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Является лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000) и «Звезда театрала» (2008, 2012, 2016).