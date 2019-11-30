Светлаков и Ургант обсудили цензуру на Первом канале

Актер Сергей Светлаков пожаловался ведущему шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале на то, что из КВН вырезают шутки. Кроме того, он рассказал, какой ценз проходят участники «Клуба веселых и находчивых» со стороны жены основателя КВН Светланы Масляковой.

Артист рассказал Ивану Урганту, что в эфир юмористической передачи на Первом канале не попала шутка про Юлия Гусмана на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге.

По словам Светлакова, Гусману не понравилась шутка про Instagram из разминки его команды, после чего «пошли плохие оценки». Затем, продолжил Светлаков, в программе случился незапланированный интерактив: в другой миниатюре в образе персонажа из шоу «Наша Russia» он обратился к Гусману, пригрозив ему отпиской в Instagram, и сообщил всему залу адрес отеля этого члена жюри, пожелав ему «хорошего уральского вечера».

«Мне обидно, что в эфир не попала шутка с Юлием Соломонычем [Гусманом]. (…) Эта шутка, к сожалению, не попала», – посетовал Светлаков.

«Сереж, как думаешь, если вырезают шутку из эфира Первого канала, как ты думаешь, ее вырезают, чтобы в другой программе Первого канала потом ее сказать?» – спросил Ургант.

«Я думаю, что да. У меня этой второй заход», – ответил Светлаков. Он добавил, что Первый канал, тем не менее, опубликовал вырезанные куски на YouTube.

На вопрос Урганта о том, почему команда Светлакова «Уральские пельмени» заняла второе место, а не первое, артист ответил, что это было «соломоново решение».

Также Светлаков заявил, что жена основателя КВН Светлана Маслякова якобы занимается цензурой в юмористическом шоу. Так, по его словам, шутку про «оторванную ногу Маслякова» заблокировали бы, если бы на выступлении в Екатеринбурге присутствовала жена Маслякова.

«Открою маленький секрет. Когда Александр Васильевич [Масляков] приезжает в какой-то другой город на игру без Светланы Анатольевны (жена Маслякова, режиссер – прим. ВЗГЛЯД) больше шуток проходит. Светлана Анатольевна ценз такой, она ему раз на ушко: «Здесь что-то не то, здесь какое-то дурновкусие, здесь пОшло». Она всегда больше редактирует. Она скажет: «Ну, Саш, ну что тебе ногу оторвали? Ну, это разве хорошо? На Первом канале ногу оторвали. Ну что это? Я понимаю, где-нибудь там у них на СТС, они там ноги рвут, но здесь..!»

Ранее другой комик с Первого канала – Максим Галкин – пожаловался на «цензуру» на российском ТВ.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Галкин прав. При этом он подчеркнул, что канала, на котором можно говорить все, не существует. А вот телеведущий Артем Шейнин с оценкой Галкина не согласился. По его словам, Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле, а потому он рассуждает о «тех частях телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет».