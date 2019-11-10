Познер оценил заявление Галкина о цензуре

Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о существовании цензуры на федеральных каналах.

«Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на Первом канале. Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» – передает слова Познера Ura.ru.

Ранее Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что стало меньше политического юмора, так как в России «есть цензура».