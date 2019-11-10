Галкин заявил о цензуре

Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что стало меньше политического юмора, так как в России, по его словам, «есть цензура».

На концерте в Новосибирске он заявил, что «раньше больше показывали политического юмора».

«Сейчас у нас есть цензура», – приводит его слова «Говорит Москва».

Как заявил Галкин, сейчас «не все можно говорить с телевизионного экрана».

Кроме того, он «прошелся» по коллегам с Первого канала и «России-1».

В сентябре Галкин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН, заявив, что в России «многие люди [оказались] на грани выживания», выразив мнение, что в будущем в «русской природе спасать будет нечего».