Галкин пожаловался на сложность «выживания» в России

Пародист Максим Галкин заявил, что в России «многие люди [оказались] на грани выживания», выразив мнение, что в будущем в «русской природе спасать будет нечего».

«Таяние арктических ледников, общемировое вымирание пчел, вымирание птиц в Америке и огромное мусорное пятно в океане размером с Монголию. Разве ведущие мировые державы сплотились для решения этих проблем, как это показывают часто в голливудских фильмах с хорошим концом? Нет. Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса», – написал Галкин в Instagram.

При этом, по мнению артиста, в России вымирают не только пчелы, но и люди. «Говорить об экологии в России еще сложнее, чем в Европе или США, потому что у нас не то, что пчелы – у нас многие люди на грани выживания», – считает Галкин.

Он также выразил опасения, что в будущем в «русской природе спасать будет нечего».

Таким образом Галкин прокомментировал недавнее выступление Греты Тунберг в ООН. Шоумен согласился со словами Тунберг и добавил, что весь мир столкнулся с «доселе невиданными проблемами».

Гиперэмоциональное выступление 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг на мировом саммите по климату в Нью-Йорке широко освещалось в СМИ. Смелые обвинения, которые под аплодисменты собравшихся Тунберг бросила прямо в лицо мировым лидерам, разошлись на цитаты: «Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране»... «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» ... Вы говорите только про «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступление Тунберг в ООН «задело» ее. При этом Меркель отметила, что в своей речи экоактивистка не рассказала о тех шансах, которые открывают современные технологии и инновации, в том числе альтернативная энергетика.

Напомним, азета ВЗГЛЯД объясняла, почему ооновская речь Греты Тунберг воспринимается как выступление жертвы крайне циничной манипуляции.

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