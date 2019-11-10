Шейнин ответил Галкину про цензуру на ТВ

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Шейнин предположил, что Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле, а потому он рассуждает о «тех частях телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет».

«Если Максим Галкин продолжит дальше в этом духе и пойдет в политику, я его с удовольствием жду у себя в программе», – отметил телеведущий.

Шейнин предположил, что, помимо «цензуры», Галкин «страдает, что ему народного не дали». «Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть», – отметил журналист.

Ранее Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что стало меньше политического юмора, так как в России «есть цензура».

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Галкин прав. При этом он подчеркнул, что канала, на котором можно говорить все, не существует.