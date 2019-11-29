Юрист увидел недоработки в проекте закона о домашнем насилии

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» нуждается в уточнениях и внесениях соответствующих поправок в другие законодательные акты, заявил газете ВЗГЛЯД судебный юрист, эксперт в области семейного права Натан Будовниц.

29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован текст законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», который в ближайшее время отправят на рассмотрение в Государственную Думу.

«Не стоит забывать, что это все-таки проект, который все еще находится на стадии разработки. Полагаю, что также могут быть внесены изменения в другие акты, потому что в данном законопроекте совершенно не расписана конкретика», – говорит Будовниц.

Юрист отмечает, что в отличие от того законодательства, которое действует сейчас, здесь предусмотрено, что защита потерпевших будет производиться при участии органов внутренних дел. При этом нет конкретики, какие именно должностные лица будут ответственны за это, считает он.

«Также законопроект допускает возможность временно применить определенные меры в отношении обидчика, чтобы он находился на расстоянии от своей жертвы. Каждый такой случай подлежит индивидуальному рассмотрению, но опять же, порядок проведения процедуры не указан», – объясняет Будовниц.

В законопроекте также допускается, что агрессора могут выселить из квартиры. Но если случилась какая-то бытовая ссора, это не значит, что обиженный сразу же побежит «жаловаться» и оставит обидчика без квартиры, уточняет юрист. Для этого как раз предусмотрены профилактические беседы. Сейчас же невозможно определить, к чему это приведет и как будет исполняться, потому что для России это нововведение.

Юрист уверен, что законопроект в том виде, в котором он представлен сейчас, без внесений уточнений и поправок в другие законодательные акты, правильно работать и приносить пользу не сможет, но скорее всего в конечном варианте все это будет учтено.

Ранее в РПЦ предупредили, что закон о домашнем насилии не решит проблемы в семьях, а усугубит их и приведет Россию к серьезным негативным последствиям.