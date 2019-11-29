Задержанную за шпионаж в пользу Украины россиянку арестовали

Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемую в госизмене россиянку.

В суде сообщили, что в отношении подозреваемой «избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, по 26 января 2020 года», передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение суда было принято 27 ноября.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные.

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