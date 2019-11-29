Эксперт оценил испытания украинской крылатой ракеты «Нептун»

Успешное завершение первого этапа испытаний противокорабельной крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» не означает, что украинцы создали активную головку самонаведения, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения об испытаниях. Эксперт сомневается в том, что ракета способна действовать в реальных боевых условиях.

«Ничего сложного в прошедших испытаниях нет. Были заданы алгоритмы движения ракеты. Украинское ГККБ «Луч» еще в советское время сотрудничало с российскими предприятиями, поэтому им достались корпуса, системы управления этой ракеты. Только не было головки самонаведения», – рассказал эксперт.

Он напомнил, что за основу «Нептуна» взята еще советская ракета Х-35. «Украинские конструкторы увеличили размеры Х-35 примерно на метр, увеличили запас топлива, скорректировали работу двигателя, поставили собственную инерциальную систему наведения с GPS-коррекцией и долгое время работали над головкой самонаведения», – подчеркнул Леонков.

О завершении первого этапа испытаний сообщило издание Defense Express. Как заявил гендиректор и генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев, ракета впервые пролетела 250 километров по заданным маршруту и высотах. «То есть можно сказать, что уже завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», – сказал Коростелев, добавив, что на следующем этапе будут испытываться боевые характеристики ракеты.

«Нептун» – это первая украинская крылатая ракета. О серьезных успехах в ее создании заявлялось во время испытаний в декабре прошлого года. Тогда ракета поразила цели на расстоянии 300 километров. Во время августовских испытаний того же года речь шла о расстоянии лишь в 100 километров.

Ракета Р-360 весит 870 кг, масса боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м. Комплекс должен обеспечивать одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд, и может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии. Необходимое время развертывания не должно превышать 15 минут.

Авторы «профильного» блога bmpd называют «Нептун» в значительной мере копией советской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса «Уран» (Х-35, или, вернее, ее модернизированного варианта Х-35У). По ходу испытаний на ракете менялся стартовый двигатель, крылья, рули, электронные «мозги». Но основной проблемой «Нептуна» было создание системы управления и в первую очередь активной радиолокационной головки самонаведения, потому что у украинских оборонщиков нет подобной компетенции

Леонков напомнил, что весной этого года в ходе испытаний «Нептуна» ракета пролетела по сложной траектории, меняя высоты. «Говорить, что Украина не может сделать ракету, нельзя. Все-таки в стране есть ракетная школа. Но вопрос заключается в том, будет ли серийное производство? Оборонно-промышленный комплекс Украины сейчас находится на стадии стагнации, если не появится помощи извне, на что они уповают, то серийное производство может и не состояться и ракета останется инициативной разработкой», – не исключает собеседник.

Даже если у ракеты появилась головка самонаведения, то пока неясно, сможет ли она поражать цели в условиях разных погодных явлений, сильных радиолокационных помех, создаваемых комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми, например, оснащаются российские корабли, и уклоняться от средств ПВО. «Одно дело – полигонное испытание, а другое – в боевых условиях, что на Украине сейчас вряд ли возможно», – указал Леонков.

Более того, остается неясным, за счет чего ракета будет получать целеуказания на дальность до 300 км, как планируют украинцы. «Какие средства будут давать такие целеуказания, чтобы ракета могла исполнять свою роль? В ГККБ «Луч» было заявлено, что основной целью «Нептуна» являются корабли водоизмещением до 5 тыс. тонн, но про получение целеуказаний не сообщалось», – подытожил Алексей Леонков.