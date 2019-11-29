Индия потребовала уважать ее решение о покупке российских С-400

Все страны должны с уважением относиться к самостоятельному решению Индии закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил в верхней палате парламента индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар.

«Мы не будем зависеть от других государств в том, что мы делаем с точки зрения нашей национальной безопасности и обороны. Если мы привержены соглашению по С-400, которое у нас есть, то другие страны должны уважать это решение», – передает ТАСС слова Джайшанкара.

«Подписанием с Россией соглашения о поставках ракет С-400 на сумму 5 млрд долларов Индия дала ясно понять всем государствам, что она принимает решения самостоятельно, исходя из собственных национальных интересов», – добавил он.

На саммите БРИКС в Бразилии президент Владимир Путин сообщил, что поставки ЗРС С-400 в Индию идут по плану.

15 ноября индийские СМИ сообщали, что первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 доставят в Индию через 16-18 месяцев. Первый взнос в размере 850 млн долларов – 15% от всей стоимости – был сделан в сентябре.

Напомним, 20 ноября гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первый полк ЗРС С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года.

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