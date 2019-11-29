Медведи впали в спячку в Московском зоопарке

Три медведя в Московском зоопарке впали в состояние зимнего сна, теперь на ближайшие три с половиной месяца «Остров зверей» станет зоной тишины.

«Хищники погрузились в состояние зимнего сна 28 ноября. На ближайшие 3-3,5 месяца «Остров зверей», где находятся вольеры медведей, станет зоной тишины и спокойствия: шуметь поблизости со спящими животными ни в коем случае нельзя, чтобы не потревожить их чуткий сон», – передает РИА «Новости» сообщение зоопарка.

Там добавили, что что процесс подготовки к зимнему сну занял в общей сложности несколько месяцев. Камчатская медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур проведут зиму в искусственных берлогах.

«Еще летом хищники активно отъедались, накапливая жировые запасы, необходимые, чтобы пережить зиму. Особенно они налегали на продукты с высокой калорийностью и большим содержанием витаминов», – поясняется в сообщении.

В Московском зоопарке отметили, что в этом году из-за аномально теплой осени зоологи опасались, что медведи могут заснуть позже, чем обычно, но наступившее во второй половине ноября похолодание позволило животным уйти в берлоги и погрузиться в сон.

В зоопарке добавили, что когда медведи спят, рядом с их вольерами нельзя шуметь, поэтому сотрудники тихо передвигаются и регулярно проверяют состояние хищников.

«За ходом сна животных в течение всей зимы специалисты наблюдают по видеотрансляции, которая ведется круглосуточно. Также время от времени они заглядывают в вольеры, через небольшое окно. В период зимнего сна важно следить за изменением массы животного: если медведь чересчур быстро худеет, его может потребоваться разбудить, чтобы провести ветеринарный осмотр и начать лечение в случае необходимости», – добавили в зоосаде.

Напомним, в июле в Московском зоопарке уборщица веником усмирила белого медведя.