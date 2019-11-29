Венесуэла согласилась с Россией по поводу провала «блицкрига» США

МИД Венесуэлы поддержал позицию российских дипломатов, заявивших о провале планов США по быстрому смещению правительства этой южноамериканской страны.

Ранее глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что США, несмотря на политику санкционного удушения, не удался блицкриг против правительства Николаса Мадуро.

«Мы согласны с российским МИД, и мы это говорили в последние месяцы: госпереворот Вашингтона в Венесуэле провалился», – передает РИА «Новости» слова главы венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

США продолжают резкие заявления против венесуэльских властей. Так, в середине ноября вице-президент США Майкл Пенс призвал венесуэльских военных выступить на стороне оппозиции, которая стремится к свержению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Напомним, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вся политика противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро основана на дезинформации и фейках.

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