Захарова назвала политику противников Мадуро «построенной на фейках»

Вся политика противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро основана на дезинформации и фейках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Другого определения нежели фейк тому, что стоит в основе антивенесуэльской политики противников Мадуро, я, честно говоря, изобрести не смогу. Мне кажется, это лучшее определение. Все – вся политика, вся мысль, вся идеология в отношении свержения режима, смены власти, изменения курса – все строится на подтасовках, фейках, дезинформации и так далее», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова заявила, что в деятельности круглого стола национального диалога в Венесуэле наблюдается прогресс.

Он призвала Белый дом к реализму в оценках ситуации в Венесуэле.

«Существенная часть венесуэльцев совместно сделала первые шаги в интересах решения противоречий на основе инклюзивности и согласия. Нужно просто помочь расширить круглый стол национального диалога и укрепить тем самым нарождающийся процесс мирного внутриполитического урегулирования силами самих венесуэльцев. Разумеется, если мы все к этому стремимся. А вот Россия к этому стремится однозначно и убежденно. Теперь вопрос в США», – сказала Захарова.

По ее словам, о многом свидетельствует заряженность США на неизменность санкционной политики в отношении Венесуэлы, причем подкрепляется это все новыми и новыми заявлениями американских официальных лиц.

«Создается впечатление, что американское внешнеполитическое ведомство... все более зацикливается на стиле антидипломатии. По крайней мере, применительно к Венесуэле это очевидно», – сказала Захарова.

США продолжают резкие заявления против венесуэльских властей. Так, в середине ноября вице-президент США Майкл Пенс призвал венесуэльских военных выступить на стороне оппозиции, которая стремится к свержению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.