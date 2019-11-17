США призвали военных Венесуэлы помочь в свержении Мадуро

Вице-президент США Майкл Пенс призвал венесуэльских военных выступить на стороне оппозиции, которая стремится к свержению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Пенс заявил, что Мадуро не уважает ни свободу, ни закон и «должен уйти», передает ТАСС.

Вице-президент США обратился к венесуэльским военным с призывом стать «силой добра» и «выступить на стороне венесуэльцев, а не на стороне деспота».

По словам Пенса, военные могут «изменить ситуацию к лучшему».

Газета ВЗГЛЯД указывала, что госпереворот в Боливии грозит усилением оппозиции в Венесуэле.

После смены власти Боливия разорвала дипотношения с Венесуэлой.

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