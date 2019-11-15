Боливия разорвала дипотношения с Венесуэлой

Глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила о решении разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.

«Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», – сказала Лонгарик, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Erbol.

Ранее Боливия покинула «Боливарианский альянс для народов Америки».

Напомним, в начале недели на фоне беспорядков президент страны Эво Моралес лишился поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза и объявил об отставке.

В стране начались аресты прежнего руководства страны, а Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии.