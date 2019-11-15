Боливия покинула «Боливарианский альянс для народов Америки»

Глава МИД Боливии Карен Лонгарик объявила о выходе из «Боливарианского альянса для народов Америки» (АЛБА).

«Мы вышли из АЛБА», – заявила Лонгарик, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Erbol.

«Боливарианский альянс для народов нашей Америки» был создан в 2004 году с целью экономической интеграции и развития участников на основе социализма и коллективной защиты независимости.

Кроме Боливии в альянс входят еще девять стран: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.

Напомним, в начале недели на фоне беспорядков президент страны Эво Моралес лишился поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза и объявил об отставке.

В стране начались аресты прежнего руководства страны, а Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии.