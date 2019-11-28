В России за 18 лет в разы снизилось число абортов

В России значительно сократилось число абортов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«За последние 18 лет число искусственных прерываний беременности снизилось более чем в три раза. Если в 2000 году их было более 2 млн, то сейчас, в 2018 году, зафиксировано было 661 тыс. по всей сети учреждений здравоохранения», – сказала Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, выросло число женщин, которые отказываются от аборта после консультации.

«В 2018 году из более 170 тыс. женщин, прошедших доабортное консультирование, 24% отказались от аборта», – уточнила чиновница.

Президент России Владимир Путин в октябре сообщил, что число абортов в России в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с прошлым годом.