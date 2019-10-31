Путин заявил о сокращении числа абортов в России

Число абортов в России в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с прошлым годом, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

«У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Так он отреагировал на выступление руководителя кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой, сообщившей, что в 2018 году по желанию женщин в России было совершено 295 тыс. абортов, а по экспертным оценка – около 1 млн.

В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, ФОМС и Фонду социального страхования России предусмотреть бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.