Медведев поручил увеличить родовой сертификат

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, ФОМС и Фонду социального страхования России предусмотреть бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.

Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам общения 11 сентября с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

В тексте документа уточняется, что целью этой меры является «финансирование оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности», передает ТАСС.

В программе «Диалог» Медведев предложил дать возможность использовать родовой сертификат на оказание психологической помощи, чтобы снизить число абортов по социальным причинам.

По его словам, ни пропаганда рождения детей, ни запреты искусственного прерывания беременности не дают результатов. «Действовать нужно действительно таким образом, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожать детей», – пояснил тогда Медведев.

Программа «Родовой сертификат», являющаяся приоритетным направлением национального проекта «Здоровье», была внедрена в России 1 января 2006 года. Программа позволяет беременной женщине самостоятельно выбрать женскую консультацию и родильный дом, получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, а также получить диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Кроме того, Медведев поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину «проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

Во время «Диалога» Медведев высказался за переход от минимального набора продуктов питания к базовому, который является основой для нормального рациона человека. При этом премьер заметил, что такой перерасчет будет «стоить денег», потому что базовый набор должен быть лучше минимального. Председатель правительства отметил, что будут сделаны соответствующие расчеты.