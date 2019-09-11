Медведев призвал переходить от минимального набора продуктов к базовому

Премьер Дмитрий Медведев считает, что в России нужно переходить от минимального набора продуктов питания к базовому.

«У нас есть минимальный набор, но правильнее переходить именно к базовому набору, который является основой для нормального рациона человека», – передает его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава, научного руководителя Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктора Тутельяна.

«Не скрою, что это стоит денег, потому что базовый набор должен быть лучше, чем минимальный. Это само собой разумеется. Здесь нельзя подменять понятия», – подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что для этого проведут соответствующие расчеты. Если государство будет к изменениям готово, то переход к новой модели состоится, в том числе в регионах со своей спецификой по традициям и привычкам в плане питания.

В ноябре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти планируют пересмотреть состав потребительской корзины с 2021 года, максимально приблизив качество минимального набора продуктов к нормам, соответствующим здоровому питанию.