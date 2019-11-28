Утопившему катер с пассажирами в Будапеште украинцу предъявили обвинение

Прокуратура Венгрии предъявила обвинение украинцу, капитану судна Юрию Ц., которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек.

Капитана обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего произошла массовая гибель людей, и неоказании помощи находившимся на борту пассажирам, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Юрия Ц. взяли под стражу в начале июня, затем его отпустили под залог в 15 млн форинтов (свыше 45 тыс. евро). Позже Верховный суд страны заявил, что решение об освобождении противоречит законодательству, и поместил подозреваемого под стражу.

Напомним, 29 мая на Дунае у здания парламента Венгрии в центре Будапешта столкнулись два катера. На борту были 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, судно опрокинулось и затонуло, погибли 28 человек.