Прогулочный катер затонул в Венгрии, есть жертвы

В Будапеште прогулочный катер затонул после столкновения с другой лодкой на реке Дунай; жертвами стали семь человек, 19 числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел вечером в среду. Прогулочное судно было пришвартовано у здания парламента; в него врезалась другая лодка, из-за чего катер перевернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Венгрии.

Все пассажиры оказались в воде. На борту находились 34 человека: 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

В результате трагедии погибли семь человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. Семь пострадавших были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением.

В полиции сообщили, что поиском и спасением выживших занимаются профессиональные дайверы. Операция осложняется сильным дождем.

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента – у острова Маргарита.

Агентство Ренхап сообщает, что Южная Корея намерена направить группу спасателей и дипломатов в Венгрию в связи с кораблекрушением.

В группу реагирования войдут шесть дипломатов и 12 спасателей. Сроки согласовываются.

В данный момент южнокорейские власти совместно с туристическими агентствами контактируют с родственниками пострадавших, готовы оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был проинформирован о случившемся и распорядился принять все меры для поиска и спасения пострадавших.

Ранее в Ираке ушло под воду туристическое судно. На пароме находились 170 человек, в то время как он был рассчитан на 70 пассажиров. Сообщалось о 96 погибших.