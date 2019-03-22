Момент крушения парома с массовыми жертвами в Ираке попал на видео

В Сети появилась запись, на которой запечатлен момент крушения туристического парома в Ираке.

Видео размещено телеграм-каналом «РУ_ЧП».

Накренившееся судно начало уходить под воду, после чего перевернулось и накрыло собой всех находящихся на борту людей. Отмечается, что на пароме находились 170 человек, в то время как он был рассчитан на 70 пассажиров. Сообщается о 96 погибших.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле. По предварительным данным, одной из причин аварии стал перегруз. Вторая версия происшествия – повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула.