Паром с туристами перевернулся в Ираке, десятки жертв

В результате крушения туристического парома в Ираке погибли 60 человек, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей. Количество жертв в результате крушения выросло до 60 человек, сообщил телеканал Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны, передает ТАСС.

По предварительным данным, одной из причин аварии стал перегруз – на борту парома было превышено разрешенное число пассажиров, рассказал собеседник РИА «Новости» в силах безопасности Ирака.

«Вторая причина – повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула», – пояснил собеседник.

Местный телеканал al-Sumaria также сообщил о 30 спасенных.

Телеграм-канал «На видео видно» опубликовал ролик с места происшествия. На кадрах записи зафиксированы плывущие по реке люди, обломки судна и спасательные катера. По данным канала, всего на пароме было 170 человек.