Саркози заявил об упадке западной европейской цивилизации

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Запада и смещении «мировой оси» на Восток.

Саркози заявил в ходе выступлении в Университете Франсиско де Витория в Мадриде, что веками «мировая ось проходила на Западе, и сегодня она сместилась на Восток», передает РИА «Новости».

Теперь «из 7 млрд человек, населяющих планету, 4 млрд живут в Азии, а в центре – лишь 800 млн».

Таким образом, Европа перестала быть «мировой осью» и для этого «есть демографические причины», полагает он.

По мнению политика, кризис Евросоюза (ЕС) вызван устаревшими идеями. Так, например, не может быть единой Европы из 27 стран – вместо этого Саркози видит «четыре Европы»: Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых концепций и думать о «будущих Европах».

Эта ситуация, по его мнению, привела, в частности, к Brexit, который экс-президент назвал «безумием, драмой и историческим противоречием».

«Европе следует перестать быть неподвижной в изменчивом мире. Гражданам нужно знать, куда они идут. Нам нужна мечта. Из-за бездействия обладателями мечты становятся другие. И у старой европейской цивилизации все еще есть мечты и амбиции. Она не хочет умирать», – добавил Николя Саркози.

Одним из симптомов упадка Запада бывший лидер Франции назвал избрание Дональда Трампа на пост президента США.

По словам Саркози, ему нравится видеть Соединенные Штаты сильной державой, «которая бы указывала путь», однако он признался, что «никогда не считал, что посты в Twitter могут сделать кого-либо сильным».

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Политик требовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

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